Ve Halep.. Cesetlerin arasÄ±nda nefes almaya Ã§alÄ±ÅŸan Halep.. Kelimelerimin tÃ¼kendiÄŸi Halep..

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EÅŸimle henÃ¼z yeni niÅŸanlÄ±yÄ±z.. DoÄŸum gÃ¼nÃ¼ kutlamaya gidiyoruz.. EÅŸim 4 MayÄ±s ben 5 MayÄ±s tarihli.. AnlayacaÄŸÄ±nÄ±z Ã§ifte kutlama.. la la la..!!

Neyse kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±k yandÄ±, Suriyeli bir Ã§ocuk yanaÅŸtÄ± araca, uzattÄ± elindeki mendili hiÃ§ bilmediÄŸim bir dilde.. Sonra teÅŸekkÃ¼r etti hiÃ§ bilmediÄŸi bir dilde.. Ebeveynleri ilk bunu Ã¶ÄŸretmiÅŸti onlara, Ã§Ã¼nkÃ¼ minnet duyulmalÄ±ydÄ± abilere, ablalara.. Ã–ÄŸrendiler, ÅŸÃ¼kÃ¼rle karÄ±ÅŸÄ±k bir '' teÅŸÅŸekkur''.

Sonra yine Ä±ÅŸÄ±k, yine mendil.. bu sefer farklÄ± bir yÃ¼z ama aynÄ± yalvaran gÃ¶z.. DurmadÄ±k bu sefer, devam ettik yolumuza..

Yemekler yendi, hediyeler verildi ve bÃ¶ylece bir kutlamanÄ±n daha sonuna gelindi.. Eve geldiÄŸimde ise yeni yaÅŸÄ±n gÃ¼zelliÄŸi deÄŸil, durmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã§ocuÄŸun bakÄ±ÅŸÄ±ydÄ± aklÄ±mda kalan..

O yaz evlendik.. Anne oldum.. MayÄ±sta doÄŸdu oÄŸlum da bizim gibi.. BirkaÃ§ ay sonraydÄ±; haberlerde Suriyeli bir Ã§ocuk.. '' ÃœÃ§ yaÅŸÄ±ndaki Suriyeli Ã§ocuk AYLAN KURDÄ° bodrum aÃ§Ä±klarÄ±nda annesi ve kardeÅŸi ile boÄŸularak can verdi...'' OÄŸluma baktÄ±m, ekrana baktÄ±m.. SarÄ± saÃ§larÄ±na baktÄ±m Aylan'Ä±n, sarÄ± saÃ§larÄ±na vuran dalgalara baktÄ±m.. Ve devam etti spiker: '' Aylan bebek, dÃ¼nyanÄ±n utancÄ±nÄ± yÃ¼zÃ¼ne vurdu.!''

Arama motoruna yazdÄ±m: Aylan KURDÄ°.. Vikipedi Ã§Ä±ktÄ± karÅŸÄ±ma. DoÄŸum tarihi, Ã¶lÃ¼m tarihi, Ã¶lÃ¼m sebebi.. Vikipedi Aylan bebeÄŸin bebekliÄŸinden hiÃ§ bahsetmiyor.. DoÄŸduÄŸu andaki annesinin sevincinden hiÃ§ bahsetmiyor.. Annesinin sÃ¼t kokusundan, uykusuz gecelerinden, ilk anne deyiÅŸinden, ilk adÄ±mlarÄ±ndan, oyunlarÄ±ndan.. Vikipedi Aylan bebeÄŸin geride bÄ±raktÄ±klarÄ±ndan bahsediyor.. ''Aylan Kurdi'nin fotoÄŸrafÄ± Avrupa Ã¼lkelerinde mÃ¼ltecilere bakÄ±ÅŸÄ± konusunda deÄŸiÅŸikliÄŸe yol aÃ§tÄ±. BM'nin yardÄ±mlarÄ± arttÄ±, sÄ±nÄ±rlar aÃ§Ä±ldÄ±, o resim Time dergisinde yer aldÄ±...''

ÃœzÃ¼lerek sÃ¶ylÃ¼yorum ki, sÄ±nÄ±rlarÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ±z mÃ¼lteciler , o sÄ±nÄ±rlar iÃ§inde aÃ§ geziyor.. o kamplarda salgÄ±n hastalÄ±kla uÄŸraÅŸÄ±yor; o ÅŸehirlerde kadÄ±nlar, Ã§ocuklar tecavÃ¼ze uÄŸruyor; o sÄ±nÄ±rlarÄ±n Ã§Ã¶plerini topluyorlar bir parÃ§a ekmek iÃ§in..

Time dergisinde yer alan o fotoÄŸraf ise, Ã§oktan vicdansÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n raflarÄ±nda tozlandÄ± bile..

Aylan, Ãœmran ve niceleri.. Muhammed, Ahmet ve Yusuf.. OnlarÄ± da anlatÄ±rÄ±m belki birgÃ¼n..

Ve Halep.. Cesetlerin arasÄ±nda nefes almaya Ã§alÄ±ÅŸan Halep.. Kelimelerimin tÃ¼kendiÄŸi Halep..

AnlayamazsÄ±nÄ±z Ã§Ã¼nkÃ¼ sizin derdiniz Ã§ok bÃ¼yÃ¼k. Noel aÄŸacÄ±nÄ±z hazÄ±r deÄŸil henÃ¼z..Hediye konusunda hala kararsÄ±zsÄ±nÄ±z..

Aylan bebek iÃ§in '' DÃ¼nyanÄ±n utancÄ±nÄ± yÃ¼zÃ¼ne vurdu Ã¶lÃ¼rken '' demiÅŸti spiker.. Ã‡ok Ã¼zgÃ¼nÃ¼m ..

DÃœNYA HÄ°Ã‡ UTANMIYOR..

DÃœNYA HÄ°Ã‡ UTANMIYOR..!!

Rabia..

AralÄ±k 2016