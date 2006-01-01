UÃ§urtmamÄ±n kuyruÄŸuna tutunup, Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne. YÃ¼klerim aÄŸÄ±r geldi; Ã§Ä±kamadÄ±mâ€¦ Â NasÄ±ldÄ± hafif olmak, hiÃ§ yaÅŸamÄ±ÅŸ mÄ±ydÄ±m? Eskiden de gÃ¼lmeye Ã§ekinir miydim sokaklarda, tasasÄ±z oldum mu hiÃ§? KoÅŸtum mu hiÃ§ etrafÄ±mda birileri var mÄ± diye bakmadanâ€¦ yoksa hep bÃ¶yle Ã§ekingen miydi adÄ±mlarÄ±m? KaÃ§ar oldu kuÅŸlar; ne zamandan beri bir canlÄ±ya korkunÃ§ gÃ¶rÃ¼nmeye baÅŸladÄ±m? Ã‡ocuktum benâ€¦ siz, biz, hepimizâ€¦ kocaman bir Ã§ocuktuk. GÃ¶kkuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±ndan geÃ§ebilecek kadar uzunduk. AyaklarÄ±mÄ±z kelebeklere yetiÅŸecek kadar bÃ¼yÃ¼ktÃ¼. AvuÃ§larÄ±mÄ±z kÃ¢inata deÄŸecek kadar geniÅŸâ€¦ KulaklarÄ±mÄ±z yaÅŸamÄ± duyacak kadar hassasâ€¦ KuÅŸlarla oynaÅŸacak kadar sevimliydik, gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nde sÃ¼zÃ¼lecek kadar hafifâ€¦ Ne zamanki adÄ±mlarÄ±mÄ±z bÃ¼yÃ¼dÃ¼, ulaÅŸabileceÄŸimiz yerler azaldÄ±. Ne zamanki boy attÄ±k, avcumuzdaki yÄ±ldÄ±zlar hÄ±zla uzaklaÅŸtÄ±. Kalemlerimiz gibi hayallerimiz de griye boyandÄ±â€¦ BÃ¼yÃ¼dÃ¼k derken, kÃ¼Ã§Ã¼ldÃ¼k iÅŸteâ€¦ Ne zaman ki Ã¶nemli biri olduÄŸumuzu zannettik, iÅŸte o an minicik kaldÄ±kâ€¦ UÃ§suz bucaksÄ±z dÃ¼nyasÄ±nda bir Ã§ocuÄŸun, yeniden kendimizi bulmalÄ± belki deâ€¦ Kimi zaman bulutlara yÃ¼kselip, kimi zaman misafir olmalÄ± kÃ¶stebek evlerineâ€¦ Kimi zaman sularÄ±n iÃ§inde yakalamalÄ± masum neÅŸemizi, kimi zaman bir kedinin gÃ¶zlerindeâ€¦ Belki boyalar alÄ±p avuÃ§larÄ±mÄ±za, bir Ã§ocuÄŸun hayallerinde canlanmalÄ± rengarenk. Belki bir salÄ±ncaÄŸa sÄ±ÄŸdÄ±rmalÄ± dÃ¼nyalara sÄ±ÄŸamayan varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±. YÃ¼kselen sesimizi kÄ±sÄ±p; huzur veren, dinlendiren olmalÄ±. Ve bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ kÃ¼Ã§Ã¼ltÃ¼p, kÃ¼Ã§Ã¼k yÃ¼reklerde hep bÃ¼yÃ¼k kalmalÄ±. * Gonca AnÄ±l goncanil@gmail.com

Â Â

< Ã–nceki Sonraki >