Ne Zaman KÃ¼Ã§Ã¼ldÃ¼k? PDF  Array YazdÄ±r Array  E-posta

UÃ§urtmamÄ±n kuyruÄŸuna tutunup, Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne. YÃ¼klerim aÄŸÄ±r geldi; Ã§Ä±kamadÄ±mâ€¦

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NasÄ±ldÄ± hafif olmak, hiÃ§ yaÅŸamÄ±ÅŸ mÄ±ydÄ±m?

Eskiden de gÃ¼lmeye Ã§ekinir miydim sokaklarda, tasasÄ±z oldum mu hiÃ§?

KoÅŸtum mu hiÃ§ etrafÄ±mda birileri var mÄ± diye bakmadanâ€¦ yoksa hep bÃ¶yle Ã§ekingen miydi adÄ±mlarÄ±m?

KaÃ§ar oldu kuÅŸlar; ne zamandan beri bir canlÄ±ya korkunÃ§ gÃ¶rÃ¼nmeye baÅŸladÄ±m?

Ã‡ocuktum benâ€¦ siz, biz, hepimizâ€¦ kocaman bir Ã§ocuktuk.

GÃ¶kkuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±ndan geÃ§ebilecek kadar uzunduk.

AyaklarÄ±mÄ±z kelebeklere yetiÅŸecek kadar bÃ¼yÃ¼ktÃ¼.

AvuÃ§larÄ±mÄ±z kÃ¢inata deÄŸecek kadar geniÅŸâ€¦

KulaklarÄ±mÄ±z yaÅŸamÄ± duyacak kadar hassasâ€¦

KuÅŸlarla oynaÅŸacak kadar sevimliydik, gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nde sÃ¼zÃ¼lecek kadar hafifâ€¦

Ne zamanki adÄ±mlarÄ±mÄ±z bÃ¼yÃ¼dÃ¼, ulaÅŸabileceÄŸimiz yerler azaldÄ±.

Ne zamanki boy attÄ±k, avcumuzdaki yÄ±ldÄ±zlar hÄ±zla uzaklaÅŸtÄ±.

Kalemlerimiz gibi hayallerimiz de griye boyandÄ±â€¦

BÃ¼yÃ¼dÃ¼k derken, kÃ¼Ã§Ã¼ldÃ¼k iÅŸteâ€¦ Ne zaman ki Ã¶nemli biri olduÄŸumuzu zannettik, iÅŸte o an minicik kaldÄ±kâ€¦

UÃ§suz bucaksÄ±z dÃ¼nyasÄ±nda bir Ã§ocuÄŸun, yeniden kendimizi bulmalÄ± belki deâ€¦ Kimi zaman bulutlara yÃ¼kselip, kimi zaman misafir olmalÄ± kÃ¶stebek evlerineâ€¦

Kimi zaman sularÄ±n iÃ§inde yakalamalÄ± masum neÅŸemizi, kimi zaman bir kedinin gÃ¶zlerindeâ€¦

Belki boyalar alÄ±p avuÃ§larÄ±mÄ±za, bir Ã§ocuÄŸun hayallerinde canlanmalÄ± rengarenk.

Belki bir salÄ±ncaÄŸa sÄ±ÄŸdÄ±rmalÄ± dÃ¼nyalara sÄ±ÄŸamayan varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±.

YÃ¼kselen sesimizi kÄ±sÄ±p; huzur veren, dinlendiren olmalÄ±.

Ve bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ kÃ¼Ã§Ã¼ltÃ¼p, kÃ¼Ã§Ã¼k yÃ¼reklerde hep bÃ¼yÃ¼k kalmalÄ±.

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Gonca AnÄ±l

goncanil@gmail.com


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