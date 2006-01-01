|Ne Zaman KÃ¼Ã§Ã¼ldÃ¼k?
|Array YazdÄ±r Array
|E-posta
|
UÃ§urtmamÄ±n kuyruÄŸuna tutunup, Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne. YÃ¼klerim aÄŸÄ±r geldi; Ã§Ä±kamadÄ±mâ€¦
Â
NasÄ±ldÄ± hafif olmak, hiÃ§ yaÅŸamÄ±ÅŸ mÄ±ydÄ±m?
Eskiden de gÃ¼lmeye Ã§ekinir miydim sokaklarda, tasasÄ±z oldum mu hiÃ§?
KoÅŸtum mu hiÃ§ etrafÄ±mda birileri var mÄ± diye bakmadanâ€¦ yoksa hep bÃ¶yle Ã§ekingen miydi adÄ±mlarÄ±m?
KaÃ§ar oldu kuÅŸlar; ne zamandan beri bir canlÄ±ya korkunÃ§ gÃ¶rÃ¼nmeye baÅŸladÄ±m?
Ã‡ocuktum benâ€¦ siz, biz, hepimizâ€¦ kocaman bir Ã§ocuktuk.
GÃ¶kkuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±ndan geÃ§ebilecek kadar uzunduk.
AyaklarÄ±mÄ±z kelebeklere yetiÅŸecek kadar bÃ¼yÃ¼ktÃ¼.
AvuÃ§larÄ±mÄ±z kÃ¢inata deÄŸecek kadar geniÅŸâ€¦
KulaklarÄ±mÄ±z yaÅŸamÄ± duyacak kadar hassasâ€¦
KuÅŸlarla oynaÅŸacak kadar sevimliydik, gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nde sÃ¼zÃ¼lecek kadar hafifâ€¦
Ne zamanki adÄ±mlarÄ±mÄ±z bÃ¼yÃ¼dÃ¼, ulaÅŸabileceÄŸimiz yerler azaldÄ±.
Ne zamanki boy attÄ±k, avcumuzdaki yÄ±ldÄ±zlar hÄ±zla uzaklaÅŸtÄ±.
Kalemlerimiz gibi hayallerimiz de griye boyandÄ±â€¦
BÃ¼yÃ¼dÃ¼k derken, kÃ¼Ã§Ã¼ldÃ¼k iÅŸteâ€¦ Ne zaman ki Ã¶nemli biri olduÄŸumuzu zannettik, iÅŸte o an minicik kaldÄ±kâ€¦
UÃ§suz bucaksÄ±z dÃ¼nyasÄ±nda bir Ã§ocuÄŸun, yeniden kendimizi bulmalÄ± belki deâ€¦ Kimi zaman bulutlara yÃ¼kselip, kimi zaman misafir olmalÄ± kÃ¶stebek evlerineâ€¦
Kimi zaman sularÄ±n iÃ§inde yakalamalÄ± masum neÅŸemizi, kimi zaman bir kedinin gÃ¶zlerindeâ€¦
Belki boyalar alÄ±p avuÃ§larÄ±mÄ±za, bir Ã§ocuÄŸun hayallerinde canlanmalÄ± rengarenk.
Belki bir salÄ±ncaÄŸa sÄ±ÄŸdÄ±rmalÄ± dÃ¼nyalara sÄ±ÄŸamayan varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±.
YÃ¼kselen sesimizi kÄ±sÄ±p; huzur veren, dinlendiren olmalÄ±.
Ve bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ kÃ¼Ã§Ã¼ltÃ¼p, kÃ¼Ã§Ã¼k yÃ¼reklerde hep bÃ¼yÃ¼k kalmalÄ±.
*
Gonca AnÄ±l
goncanil@gmail.com
Â
Â
Powered by !JoomlaComment 3.26
3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."