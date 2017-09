“Dünyada görmek istediğiniz değişimi kendinizden başlatın.” (Mahatma Gandhi) İçinden gelen sese kulak verdiğinde, Gelen sese inandığında, Kendine güvendiğinde, Farkında olduğunda, hissettiğinde, Ve gelen sesi takip ettiğinde, Kendini keşfetmenin farkına varacaksın. Ve yürümeye devam edeceksin, Yeni keşiflere… Ünlü düşünür Eflatun; “İnsanın kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür.” der. Gerçekten öyle mi? Aslında düşündüğünde her şeyin insanın kendisiyle başladığı, kendi inançlarıyla şekillendiği ve neticeye ulaştığını görmekteyiz. Belirli bir hedefe ulaşmaya çalışan insanları düşünelim. Önlerine küpe benzer taş verilir ve bunları bir hedefe götürmeleri istenir. İlk başta zorlanarak onu iteklemeye başladılar. Bu durumdan fazlasıyla şikâyetçi olan biri taşın kenarlarını kırarak onu yuvarlak hale getirip ve daha hızlı hedefine vardırmıştır. Kimbilir belki yaşantımızda basit çözümler çoğu zaman bizleri daha güzel başarılara götürecektir. Hayatta aslında bu değil mi? Kendini keşfetme, potansiyelinin farkına varma ve hedefe ulaşma çabasıdır. Kendine keşfet tabelası aramana gerek yok. Yönün nereye baktığını ve sana faydası dokunacağını bilemezsin. O yüzden kendine güvenerek hayatına en uygun yönü ancak sen bulabilirsin. Keşfedilecek onca şey varken ve halen duruyorsan vay haline… Kendini keşfederek hayatına yön verebilirsin. Keşfetmek yeni bir yol açmaktır. Keşfederek ufkun ötesini görürsün. Keşfederek daha anlamlı, daha güzel yarınlar ortaya çıkar. Kendini değiştirsen dünyan değiştirir. Düşünceni Keşfet Düşüncenin ne kadar önemli olduğu insanın düşünerek güzel başarılara imza atmasıyla daha da önem kazandı. Keşfetme dürtüsü insanı daha yeni yollara götürdü. Aklımıza gelen bütün düşünceler, bilinçli veya bilinçsiz olarak kendimize söylediğimiz her fısıltı, zihinsel emirlere dönüşerek her an hissettiğimiz duyguları ve yaptığımız eylemleri beynimiz sayesinde pozitif bir sürece dönüştürürüz. İçimizdeki sese kulak vermek ve o sesle konuşmayı öğrenmek gerekir. Her gün kendine zaman ayır ve düşüncelerini dinle yeni fikirler çağlayan gibi beyninde coşsun. Gerçekten ne hissettiğini bulabilmek için kendinle bir iç yolculuğa çık ve dinlemeye çalış. Bazen içindeki ses sana çok zor geleni yapmanı söyleyebilir. Bu seni pes ettirmesin. Duymak istemediklerini seni yolunda döndürebilir. Korkma ve içindeki sesi dinlemeye devam et... Düşün, düşün ki fikirlerin daha güzel yarınlar için sana sermayen olsun. Aslında bazen duymak istediklerini sana fısıldar hayat, Duyabilmek, öğrenmek ve hissedebilmek, Kendini fethet, yenilen, yeniden ve hep yeniden yılmadan… Karar ver ve sonucunu bekle, Bekle ki her daim umutların olsun. Hep yönlendirsin o içindeki gizli hazinelere. İçindeki sese kulak verdiğinde ve içinden gelen sesi takip ettiğinde, kendini keşfetmenin ne kadar önemli olduğunu göreceksin. Yeter ki iste, yeter ki keşfetme, yenilenme, düşünme ve hedeflerin eksik olmasın. Gücünün farkında ol ve çok şeyin değiştiğini göreceksin… * Yahya Karakurt www.gelisenbeyin.net Eğitim Her Yerde kitabını için: http://www.dr.com.tr/Kitap/Egitim-Her-Yerde/Egitim-Basvuru/Kisisel-Gelisim/urunno=0001721081001

< Önceki Sonraki >