Bayram Taşcı’ya yazarlık kariyeri ve kitabı hakkında bir takım sorular sorduk. Kendisine bizi kırmayıp, sorularımızı cevaplandırdığı için kendisine teşekkür ederiz. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Tabi. Aslen Karabüklüyüm. İlk ve orta öğrenimimi Karabük’te tamamladım, Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ni ve ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’nü bitirdim. Üniversite yıllarında Kişisel gelişim, NLP ve Psikoloji ile ilgilenmeye başladım. Tanınmış eğitmenlerden NLP eğitimleri aldım. NLP Practitioner ve ardından Master Practitioner oldum. Kişisel Gelişim benim tutkum ve kendimi bildiğimden beri kişisel gelişimle ilgileniyorum. Yılların getirdiği birikimle DÜŞ ATÖLYESİ KİTABI’NI yazdım. DÜŞ ATÖLYESİ ilk kitabım ve devamı da gelecek. Boş zamanlarımda kitap okumaktan ve film izlemekten hoşlanırım. Hangi tür kitaplar okumaktan hoşlanıyorsunuz? Genelde kişisel gelişim kitapları ve psikoloji kitapları okuyorum. NLP üzerine yazılmış kitaplar da sevdiğim kitap türleri arasındadır. Dediğim gibi kişisel gelişim benim tutkum =) Peki, kitabınıza gelelim “DÜŞ ATÖLYESİ” kitabını yazma fikri nasıl ortaya çıktı? İnsanların çok büyük acılar çektiklerini görüyorum. Yaşamda bir amaçları bir hedefleri yok. Günlük hayatın keşmekeşi içinde kaybolup gidiyorlar. En küçük bir olayın bile kendilerini üzmesine, alt etmesine ve günlerini mahvetmesine izin veriyorlar. Hâlbuki aynı insanlar yıllar önce neleri hayal etmişlerdi? Tüm bunları gördükçe insanları bu sıkıntılardan kurtaracak bir kitap yazmaya karar verdim. İnsanların tekrar düşleri olmalıydı, insanlar tekrar düşlerine sarılmalıydılar. İnsanların düşleri olduğunda ve onların peşinden gittiklerinde yaşamlarının çok daha güzel olacağını düşünüyordum. İşte bu amaçla DÜŞ ATÖLYESİ’Nİ yazdım. Çok da iyi etmişim gelen tepkiler umduğumdan çok daha iyi… DÜŞ ATÖLYESİ kitabınızın konusu nedir? Bize kısaca açıklar mısınız? Düşlere ulaşma konusunda başarılı olmak isteyen herkesin bilmesi gerekenler bu kitapta gösteriliyor...

Kitapta insanları rüyalarındaki hayata ulaştıracak en yeni teknik ve yöntemler anlatılıyor.

Düşlerinin gerçek olması için uygulanacak strateji ve yöntemler en yalın ve en doğru biçimde sunuluyor.

Kitapta düşlere ulaşma ile ilgili en yeni ve özgün bilgiler bir potada eritilerek okuyucuya sunulmaktadır. DÜŞ ATÖLYESİ Kitabını ne kadar zamanda yazdınız? Kitabın yazımı yaklaşık 3 yıl sürdü. Çok kısa sürede ve özensiz yazılan kitaplara karşıyım. Bir yazarın önce okuruna saygısı olmalı. Özensiz bir iş çıkarmaktansa hiç yapmamayı tercih ederim. DÜŞ ATÖLYESİ Kitabının misyonu nedir? Kitabın misyonu; insanların düşlerine sahip çıkmasını sağlamak daha da önemlisi onları rüyalarındaki hayata kavuşturacak en üst düzeyde bilgi ve beceriyle donatmaktır. Kitaptaki tüm malzeme buna göre şekillendirilmiştir. Kitabın sizce farkı nedir? Düş Atölyesi Türkiye’nin ilk ve tek Düş Kitabı’dır. Başarı üzerine yazılmış eser piyasada çok ama sırf düşler üzerine yazılmış ilk kitap DÜŞ ATÖLYESİ’DİR. Bir solukta okuyacakları, her satırı özenle yazılmış harika bir kişisel gelişim kitabıdır.



Peki, kitaba ilgi nasıl gidiyor? Gösterilen ilgiden memnun musunuz? Kitaba çok yoğun bir ilgi olduğunu görüyorum. İnsanlar bana sosyal medyadan ulaşıp kitaptan ne kadar çok yararlandıklarını anlatıyorlar. Hatta bir okuyucum kitabımdan 4 tane aldığını ve arkadaşlarına, yeğenine ve çevresine hediye ettiğini söylemişti. Kendisi kitabımın okullarda ders kitabı olarak okutulması gerektiğini düşünüyordu. İnsan bunları okudukça ne kadar doğru bir iş yaptığını daha iyi anlıyor. Hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varlar… Biraz da yazarlık kariyerinize gelelim. Yazarlıktaki hedefiniz nedir? Yazarlıktaki hedefim gidebildiğim en son noktaya kadar gidebilmektir. Bunu şöyle açıklayayım: Ben kitaplarımı insanların ellerinde görmek istiyorum. Yani kitaplarımın çok okunmasını istiyorum. Bana göre okunmayan kitap zaman israfıdır. Madem okunmayacak o kitap neden yazıldı? Kitaplarım çok okunmasını ve insanların yaşamlarının olumlu yönde değiştiğini görmek istiyorum. Bir yazar için bundan büyük bir mutluluk olabilir mi? Kitap çıkarmak isteyenlere tavsiyeleriniz neler? Çok okusunlar, çok araştırsınlar. İyi bir okuyucu olmadan değerli eserler ortaya koyabilmek çok zordur. Bir de hemen pes etmesinler… Kitap çıkarmak zorlu bir süreçtir. Sabır, sebat ve dayanıklılık ister. Eğer bunları göze alıyorlarsa hemen işe koyulsunlar. Peki, insanlar size nasıl ulaşabilirler? Sosyal medyayı tümüyle etkin olarak kullanıyorum. Hepsinde varım. Bana oradan ulaşabilirler. Bir de web sitemiz var: www.bayramtasci.com Kitabınızı nereden alabilirler? D&R mağazalarından ve kitapyurdu sitesinden satın alabilirler. Kitabım tüm seçkin kitapçılarda bulunmaktadır. Peki, son alarak neler söyleyeceksiniz? Bu kitabı alsınlar ve okusunlar, hatta çevrelerine hediye etsinler. Kitabın içinde anlatılanları uyguladıkça farklı bir dünya olduğunu keşfedecekler. Tüm yöntemler tarafımca denedi ve kesinlikle işe yarıyor. Okuyanlarda da işe yaraması için hiçbir sebep yok. Alın, uygulayın ve değişimi hissedin. Bayram Bey keyifli sohbetiniz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. * Lilay Koradan

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