Ummakla, dilemekle olmuyor, ayaÄŸa kalkacaksÄ±n!
Her ÅŸeyden Ã¶nce farkÄ±na varacaksÄ±n!
Hangi Ã¶ÄŸretiye inanÄ±rsan inan, Ã¼stÃ¼n kÃ¶rÃ¼ anlamayacaksÄ±n.
Bir bilgiyi gerÃ§ekten hayatÄ±nda uygulayamÄ±yorsan, o bilgiye sahip olduÄŸun yanÄ±lgÄ±sÄ±na kapÄ±lmÄ±ÅŸsÄ±n demektir.
Kendini kandÄ±rmayacaksÄ±n!
GerÃ§ekleri anlayacak, sonu her ne olursa olsun kabul edeceksin.
Bazen bildiklerin, Ã¶ÄŸrendiklerinin acÄ± verir.
Onu da yaÅŸayacaksÄ±n.
Ã–nce kendinin, ne olduÄŸunun, nelere sahip olduÄŸunun, gÃ¼cÃ¼nÃ¼n, yeteneklerinin,
Bu hayata neden geldiÄŸinin farkÄ±na varacaksÄ±n.
HayatÄ±nÄ±, gereksiz ÅŸeyler uÄŸruna harcamayacaksÄ±n.
Kalbinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n her duyguyu aÅŸk sanÄ±p, peÅŸinden Ã§Ã¶llere dÃ¼ÅŸmeyeceksin.
AÅŸkÄ±n adÄ±nÄ± aÄŸzÄ±na almadan Ã¶nce, uzun uzun dÃ¼ÅŸÃ¼neceksin. YÃ¼reÄŸinle yÃ¼zleÅŸeceksin.
Sevgiyi, tutkuyu, ÅŸehveti, alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Ã§ekimi, aÅŸkÄ± birbirinden ayÄ±rt edeceksin.
HiÃ§ kimsenin ve hiÃ§bir ÅŸeyin senden daha Ã¶nemli olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyeceksin.
Bedenine, ruhuna, aklÄ±na sahip Ã§Ä±kacaksÄ±n.
Hak etmeyenin ardÄ±ndan yas tutup, bunu da aÅŸka baÄŸlayÄ±p, aÅŸkÄ±n ÅŸanÄ±nÄ± kirletmeyeceksin.
Kendini tanÄ±yacaksÄ±n, hem de Ã§ok iyi tanÄ±yacaksÄ±n!
Kimleri, neden ve niÃ§in seÃ§tiÄŸini bileceksin.
Ä°nsanÄ±z hepimiz, elbette zayÄ±flÄ±klarÄ±mÄ±z, dÃ¼ÅŸkÃ¼nlÃ¼klerimiz, saflÄ±klarÄ±mÄ±z var ancak kendi huylarÄ±nÄ±, eksiklerini iyi tahlil edeceksin.
ArdÄ±ndan gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n adÄ±nÄ± doÄŸru koyacaksÄ±n!
YÄ±llar sÃ¼ren yaslar yaÅŸayÄ±p, unutamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia edeceÄŸine, neden hayatÄ±na baÅŸlayamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§Ã¶zeceksin.
KorkularÄ±nla yÃ¼zleÅŸeceksin.
YattÄ±ÄŸÄ±n yerden, kurduÄŸun hayale uygun bir beyaz atlÄ± prens beklemeyeceksin.
AklÄ±n Ã§alÄ±ÅŸacak, elin ekmek tutacak, kimseye boyun eÄŸmeden yaÅŸamanÄ±n lezzetini bileceksin.
Ä°ster kocan olsun, ister oÄŸlun, ister anan, ister baban, kimsenin sevgisiyle hÃ¼kmÃ¼nÃ¼ birbirine karÄ±ÅŸtÄ±rmayacaksÄ±n.
Ezilen, zavallÄ±, akÄ±lsÄ±z olmak kazandÄ±rÄ±r gibi dursa da, sonunda mutlak kaybettirir; bunu unutmayacaksÄ±n!
BaÅŸkalarÄ±na deÄŸil, kendi gÃ¼cÃ¼ne inanacaksÄ±n.
Birinin boynuna asÄ±larak durursan, karÅŸÄ±ndakini yormakla kalmazsÄ±n, bir gÃ¼n kendi kollarÄ±n bile Ã§ekemez aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸersin; kimseye dayanmayacaksÄ±n!
DÃ¼nya da sensin, evren de!
Kendini geliÅŸtireceksin. BÃ¼yÃ¼yeceksin, olgunlaÅŸacaksÄ±n.
Ruhunu da, aklÄ±nÄ± da bedenin gibi besleyeceksin.
Ã–nce sen bÃ¼yÃ¼k olacaksÄ±n, farkÄ±nda olacaksÄ±n, sonra dÃ¼nyanÄ±n zevklerinin, aÅŸkÄ±n, hayatÄ±n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karacaksÄ±n.
Emanet hayatlara tutunup, Ã¶mrÃ¼nÃ¼ harcamayacaksÄ±n.
Ne olmasÄ±nÄ± bekliyorsan, sen Ã¶yle oturdukÃ§a, olmayacak.
BoÅŸuna hayal kurmayacaksÄ±n!