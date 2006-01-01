Ne olmasÄ±nÄ± bekliyorsun?Â HayatÄ±n sana ne sunmasÄ±nÄ± bekliyorsun?

DÃ¼n akÅŸam hayalini kurduÄŸun ÅŸeylerin, sabah olunca gerÃ§ekleÅŸeceÄŸini mi umuyorsun?

YanlÄ±ÅŸ HayatÄ±n PeÅŸinde KoÅŸmayacaksÄ±n!

Sistem bÃ¶yle Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yor!

DÃ¼ÅŸÃ¼nce gÃ¼cÃ¼, metafizik, parapsikoloji, yoga, meditasyon, aklÄ±na her ne geliyorsa, neye inanÄ±yor ve peÅŸinden gidiyorsan, hepsi bir yerde... tÄ±kanÄ±p kalacaktÄ±r!

Ummakla, dilemekle olmuyor, ayaÄŸa kalkacaksÄ±n!

Her ÅŸeyden Ã¶nce farkÄ±na varacaksÄ±n!

Hangi Ã¶ÄŸretiye inanÄ±rsan inan, Ã¼stÃ¼n kÃ¶rÃ¼ anlamayacaksÄ±n.

Bir bilgiyi gerÃ§ekten hayatÄ±nda uygulayamÄ±yorsan, o bilgiye sahip olduÄŸun yanÄ±lgÄ±sÄ±na kapÄ±lmÄ±ÅŸsÄ±n demektir.

Kendini kandÄ±rmayacaksÄ±n!

GerÃ§ekleri anlayacak, sonu her ne olursa olsun kabul edeceksin.

Bazen bildiklerin, Ã¶ÄŸrendiklerinin acÄ± verir.

Onu da yaÅŸayacaksÄ±n.

Ã–nce kendinin, ne olduÄŸunun, nelere sahip olduÄŸunun, gÃ¼cÃ¼nÃ¼n, yeteneklerinin,

Bu hayata neden geldiÄŸinin farkÄ±na varacaksÄ±n.

HayatÄ±nÄ±, gereksiz ÅŸeyler uÄŸruna harcamayacaksÄ±n.

Kalbinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n her duyguyu aÅŸk sanÄ±p, peÅŸinden Ã§Ã¶llere dÃ¼ÅŸmeyeceksin.

AÅŸkÄ±n adÄ±nÄ± aÄŸzÄ±na almadan Ã¶nce, uzun uzun dÃ¼ÅŸÃ¼neceksin. YÃ¼reÄŸinle yÃ¼zleÅŸeceksin.

Sevgiyi, tutkuyu, ÅŸehveti, alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Ã§ekimi, aÅŸkÄ± birbirinden ayÄ±rt edeceksin.

HiÃ§ kimsenin ve hiÃ§bir ÅŸeyin senden daha Ã¶nemli olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyeceksin.

Bedenine, ruhuna, aklÄ±na sahip Ã§Ä±kacaksÄ±n.

Hak etmeyenin ardÄ±ndan yas tutup, bunu da aÅŸka baÄŸlayÄ±p, aÅŸkÄ±n ÅŸanÄ±nÄ± kirletmeyeceksin.

Kendini tanÄ±yacaksÄ±n, hem de Ã§ok iyi tanÄ±yacaksÄ±n!

Kimleri, neden ve niÃ§in seÃ§tiÄŸini bileceksin.

Ä°nsanÄ±z hepimiz, elbette zayÄ±flÄ±klarÄ±mÄ±z, dÃ¼ÅŸkÃ¼nlÃ¼klerimiz, saflÄ±klarÄ±mÄ±z var ancak kendi huylarÄ±nÄ±, eksiklerini iyi tahlil edeceksin.

ArdÄ±ndan gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n adÄ±nÄ± doÄŸru koyacaksÄ±n!

YÄ±llar sÃ¼ren yaslar yaÅŸayÄ±p, unutamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia edeceÄŸine, neden hayatÄ±na baÅŸlayamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§Ã¶zeceksin.

KorkularÄ±nla yÃ¼zleÅŸeceksin.

YattÄ±ÄŸÄ±n yerden, kurduÄŸun hayale uygun bir beyaz atlÄ± prens beklemeyeceksin.

AklÄ±n Ã§alÄ±ÅŸacak, elin ekmek tutacak, kimseye boyun eÄŸmeden yaÅŸamanÄ±n lezzetini bileceksin.

Ä°ster kocan olsun, ister oÄŸlun, ister anan, ister baban, kimsenin sevgisiyle hÃ¼kmÃ¼nÃ¼ birbirine karÄ±ÅŸtÄ±rmayacaksÄ±n.

Ezilen, zavallÄ±, akÄ±lsÄ±z olmak kazandÄ±rÄ±r gibi dursa da, sonunda mutlak kaybettirir; bunu unutmayacaksÄ±n!

BaÅŸkalarÄ±na deÄŸil, kendi gÃ¼cÃ¼ne inanacaksÄ±n.

Birinin boynuna asÄ±larak durursan, karÅŸÄ±ndakini yormakla kalmazsÄ±n, bir gÃ¼n kendi kollarÄ±n bile Ã§ekemez aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸersin; kimseye dayanmayacaksÄ±n!

DÃ¼nya da sensin, evren de!

Kendini geliÅŸtireceksin. BÃ¼yÃ¼yeceksin, olgunlaÅŸacaksÄ±n.

Ruhunu da, aklÄ±nÄ± da bedenin gibi besleyeceksin.

Ã–nce sen bÃ¼yÃ¼k olacaksÄ±n, farkÄ±nda olacaksÄ±n, sonra dÃ¼nyanÄ±n zevklerinin, aÅŸkÄ±n, hayatÄ±n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karacaksÄ±n.

Emanet hayatlara tutunup, Ã¶mrÃ¼nÃ¼ harcamayacaksÄ±n.

Ne olmasÄ±nÄ± bekliyorsan, sen Ã¶yle oturdukÃ§a, olmayacak.

BoÅŸuna hayal kurmayacaksÄ±n!