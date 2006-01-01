Cinsel İstismar konusunda bilmemiz gerekenleri psikolog Pınar Tümbaş yazdı:

Çocuktan sorumlu yetişkin ya da kurumlar tarafından yapılan, çocuğun cinsel, fiziksel, duygusal,sosyal ve bilişsel alanda gelişimine zarar verilebilecek davranışların tümüne çocuk istismarı denir.

Cinsel istismar ise henüz gelişimini tamamlamamış çocuğun ya da ergenin bir erişkin tarafından cinsel arzu ve gereksinimlerini karşılamak için güç kullanarak konumundan yararlanarak, tehdit ya da kandırma yolu ile kullanılmasıdır.

Çocuğunuzun yaşı ne olursa olsun, bebek bile olsa bedeni ona aittir. Çocuk bunu anlayabilmeli ve korumayı öğrenmelidir. Çocuğunuz başka kişilere dokunduğu zaman o kişiyle arasındaki ilişkinin özel olduğunu hisseder. Herkes dokunulmaya,başkası tarafından kucaklanmaya ihtiyaç duyar. Ancak iyi dokunuşla kötü dokunuşu ayırt etmelidir. Kötü bir dokunuş karşısında karşısındakini durdurmakta güçlük çekiyorsa mutlaka bir büyüğüne söylemesi gerektiğini bilmelidir. Çocuğa istemediği sürece kimsenin dokunamayacağını, öpemeyeceğini öğretmelisiniz. Unutmayın ki tacizden korunmanın en önemli yolu bilgi sahibi olmaktır. Cinsellik hakkında bilgi sahibi olmayan çocuklar cinsel istismara daha açıktır. Sizler de bu konuda bilgi sahibi olup, çocuğunuzu bilgilendirmelisiniz. Fakat bu konuları çok sık konuşmamalısınız.

Okul öncesi dönemde; çocuğa kendi fizyolojisini tanıtmak, beden sınırlarını tanıtmak, karşı cinsteki arkadaşından ne açıdan farklı olduğunu aktarabilmek, iyi ve kötü dokunuşu ayırt edebilmesini öğretmek gerekir. Konuşmaya ve isteklerini anlatmaya başladıkları 2 yaş civarı vücut parçalarının isimleri öğretilerek güvenmedikleri, istemedikleri zaman özel bölgelerine dokunulunca “hayır” demeleri öğretilmelidir.

3-6 yaşlarında “vücut güvenliği” üzerinden basit ve somut cümlelerle anlatılabilir. Seninle vücudunun güvenliği hakkında kısa bir konuşalım istiyorum. Hepimiz gibi seninde vücudunda bazı özel bölgelerin var. Bunlar iç çamaşırlarının kapattığı yerlerin. Buralarına güvenmediğin kişilerin dokunmasına hayır diyebilirsin. Bazen tanıdığın, sevdiğin büyüklerinde bu güven kurallarını bilmeden sana dokunabilirler ve bu seni rahatsız, üzgün hissettirebilir. Böyle bir şey olduğunda `dokunma` diyebilirsin. Sonra gel bunu bize anlat olur mu böylece biz hem koruruz hem de o yetişkine güvenlik kuralını söyleyebiliriz diyebilirsiniz. Maalesef çocuk ilk önce yakınları tarafında cinsel istismara uğramaktadır.Bu nedenle fazla şüpheci olmadan etrafınızdaki insanları gözlemleyebilirsiniz.

2-5 yaş çocukların %30`unun

6-10 yaş çocukların %40`ının

11-17 yaş çocukların %30`unun cinsel istismara maruz kaldığını görmekteyiz.

Cinsel istismara uğramış çocuklarda 0-3 yaş arasında uyku bozuklukları, yabancılardan korkma, üzerini giyip çıkarırken sorun çıkarma olabilir. 3-6 yaş arasında bebek gibi konuşma, parmak emme, içe kapanma, anneye bağımlı olma, çiş ve kaka kaçırma, yeme ve uyku bozuklukları ve mastürbasyon görülebilir.